Diputada Margie Dip dice que no se ha presentado al Congreso por incapacidad médica

”No asisto porque estoy muy mal de salud. Después de contagiarme en Honduras del covid no paré de trabajar en Atlántida, con la consecuencia que se me debilitaron mis defensas”, apuntó Dip.

“Cuando vine a Estados Unidos me contagié con las culebrillas y aunque no lo crean aquí no han encontrado cura para eso y me han atacado terriblemente mis huesos, por eso me han operado tres veces de la espalda”, añadió.

En cuanto a que si ha recibido dinero del fondo departamental o viáticos, la congresista fue categórica al decir que “no me han dado ningún subsidio o subvención porque según la ley y como dice Luis Redondo, presidente del Congreso que tengo que estar presente”, puntualizó.

La diputada Margie Dip dijo además que a pesar de estar enferma, sigue sirviendo al más necesitado a través de su fundación Fundamar, realizando donaciones en el departamento de Atlántida mediante su equipo de trabajo asignado a la ciudad de La Ceiba.