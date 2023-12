Transportistas aplauden retirada de ferri de carga

“Ese proyecto no iba a fructificar. Los ferris no funcionan. Había uno de Brownsville, Estados Unidos, a Centroamérica y no funcionó. Ese ferri no era una amenaza para nosotros los transportistas de Honduras porque no iba a funcionar, creo que tampoco para los de Guatemala”, pero era una competencia, manifestó Edgardo Menéndez, dirigente del transporte de carga de Honduras.

Igualmente, Raúl Alfaro, presidente de la Asociación de Transportes Internacionales de Carga (Astic), de El Salvador, plantea que el “ferri era una competencia y como tal afectaba al transporte de carga terrestre que ha estado por muchos años ”. “Ese no es un proyecto viable ni hoy ni en 20 años. El ferri cobraba una tarifa del puerto La Unión a puerto Caldera de $1,360”, pero de cualquier parte de los países de El Salvador, Guatemala y Honduras, el exportador tenía que pagar el traslado vía terrestre, explicó Alfaro a Diario LA PRENSA.

La empresa Blue Wave Corporation, propietaria de este barco de bandera panameña, ha tenido como objetivo crear una ruta marítima que reduzca el tiempo de traslado de mercancías y evitarle al exportador e importador las demoras ocasionadas en las aduanas por los trámites burocráticos.

El Gobierno de Costa Rica invirtió unos $2 millones en patios portuarios para ubicar los contenedores transportados por el ferri, que era promocionado por el Gobierno de El Salvador como un proyecto importante y estratégico.

“En Guatemala decimos: vale más lo conocido que lo nuevo por conocer. No es que uno desee el mal a otra empresa, pero el ferri fracasó desde el inicio. Lo que debe hacer Centroamérica es mejorar los procesos aduaneros para que las mercancías fluyan sin problemas”, comentó Carlos Lechuga, expresidente de la Asociación de Transportistas Internacionales de Guatemala.

Lechuga, en entrevista con Diario LA PRENSA, manifestó que “al inicio, cuando escucharon que llegaría el ferri a competir, se asustaron porque creyeron que les quitaría los clientes”.