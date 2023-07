Seis muertes por accidentes se dan cada mes en Copán

Roberto Álvarez, neurocirujano del Hospital de Occidente, afirmó que “es sumamente preocupante que sigan aumentando los accidentes de tránsito”.

“La situación está empeorando de manera dramática, ahora no sólo son jóvenes los afectados, sino que niños también, menores que sufren traumas severos de columna y cráneo que andan sin ninguna protección y sin ningún control. Creemos que las estadísticas no reflejan la verdadera situación porque muchos casos solo llegan al hospital y no reportan el accidente a Tránsito”, afirmó Álvarez.

De acuerdo con la información estadística de incidencias de la Policía Nacional durante el 2022 en Copán se registraron de forma oficial unos 275 accidentes de tránsito, los cuales dejaron al menos 67 personas fallecidas y otras 103 lesionadas.