Las tormentas pudieron influir en llegada de tiburón que atacó a Roberto Carlos Bú

“El incidente en Tela pudo ser por varias razones. Sabemos que los tiburones no tienen buena visión cuando el agua está bastante turbia, los movimientos de la persona o los pescadores tiraron restos de pescado en la zona, pudo ser”, dijo Alberto Mejía, investigador asociado de la organización Ilili, que trabaja en la conservación de tiburones en Honduras y que actualmente estudia en Brasil.

Biólogos marinos consultados por Diario LA PRENSA coinciden mediante investigación científica en que el humano no está en la dieta de un tiburón como el que mordió al hondureño. Aseguran que el ataque sufrido por el turista Roberto Carlos Bú en la playa pública de Tela el pasado lunes se debió a otros factores.

“No se considera ataque porque no es intencional que los tiburones hagan esto, porque no formamos parte de la cadena alimenticia”, agregó.“Ellos tienen en su nariz un órgano que detecta electricidad, entonces ven un movimiento y como no tienen manos usan la boca”, puntualizó Mejía.

“Estos ataques no son comunes, pero como ha habido bastante cambios en el clima, hemos tenido huracanes, tormentas tropicales, y los animales tienden a moverse de ciertas zonas. Entonces en Tela hay muy mala visibilidad y estos animales no tienen muy buena visión, es mala la visibilidad”, dijo la bióloga marina Gabriela Ochoa desde Estados Unidos.