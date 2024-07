Seis jóvenes representan a Honduras en Olimpiadas de Física en El Salvador

Francisco Soriano, presidente del Comité Hondureño de Olimpiadas de Física y presidente de las Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe de Física, manifestó sentirse orgulloso de la representación de Honduras, ya que hay preparación y trayectoria de los jóvenes.

”En este evento académico se reunen las mentes más brillantes de la región, en el cual Honduras rectora la presidencia de las Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe de Física, donde año con año garantizamos la participación de los talentos en cada uno de los países”, manifestó Soriano.

Los estudiantes necesitan crecer en el ámbito académico de las Físicas y necesitan convertirse en un referente en los países en base a sus competencias científicas, detalló.

Rodrigo José Díaz, alumno hondureño de Tegucigalpa participante en las Olimpiadas, relató que tiene las espectativas altas en esta participación y que ya convive la experiencia cultural de compartir con demás personas de varios países del mundo.

”Yo me he preparado por dos años consecutivos para competir en estas Olimpiadas de Física y he puesto gran empeño para poner en alto el nombre de Honduras.

Por su parte, Rafael Saborío, también participante hondureño destacó que en esta primera participación en las olimpiadas se siente muy emocionado de compartir la experiencia cultural en El Salvador y dejar el nombre de Honduras en alto.

En esta edición de las Olimpiadas de Física Centroamericana y del Caribe participan 11 países en este evento académico como ser: Honduras , El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Mexico, Colombia, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y Perú.

El día sábado y domingo la organización premiará a los estudiantes que destaquen y obtengan altas notas en las Olimpiadas de Física.