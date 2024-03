Retiro del Ciadi es mal mensaje al inversionista extranjero

Luego del anuncio de la Procuraduría General de la República (PGR), que explicará en una conferencia de prensa sobre la salida del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), sectores de la empresa privada y juristas afirman que no es un buen mensaje para el inversionista extranjero y que no se trata de decidir si es una buena decisión o no, sino que no se pensó en las consecuencias.

La PGR indica en un comunicado que el Ciadi se ha “convertido en un sistema que socava la soberanía de las naciones, desplaza la función de los tribunales de la república y limita el cumplimiento de las decisiones del Gobierno democrático”. Por tal razón se tomó la determinación de denunciar el convenio y de esta forma salir del Ciadi en agosto de 2024.