Rebeca Ráquel sobre casos Maccih: se respetará el proceso

Tegucigalpa

La presidenta del Poder Judicial (PJ), Rebeca Ráquel, al ser consultada sobre la posible reapertura de los casos investigados por la extinta Misión de Apoyo contra a Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), dijo que de ser así, se respetará el debido proceso.

“Entre tanto no se tenga acceso a los expedientes, yo no me puedo pronunciar sobre ello, porque no los conozco, los desconozco, pero el Poder Judicial trabaja en ese sentido”, exteriorizó Ráquel.

La titular de este poder del Estado indicó que “cada caso que es sometido a la justicia debe de ser valorado por el juez competente y por el tribunal competente y pues dictar un fallo, siempre en el debido proceso”, al referirse sobre las actuaciones del Poder Judicial.