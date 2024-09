Rafael Sarmiento niega haber coordinado reunión de Carlos Zelaya con narcos

A través de una conferencia de prensa, el parlamentario leyó un comunicado, afirmó que no coordinó ninguna reunión y manifestó que Zelaya debe de estar confundido.

Rafael Sarmiento, diputado y jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el Congreso Nacional, sostuvo que él no coordinó ninguna reunión del diputado Carlos Zelaya con narcotraficantes para financiar la campaña electoral de 2013.

“No coordiné ninguna reunión con personas mencionadas, todas las reuniones que yo he coordinado en el departamento de Olancho yo he estado presente y han sido en el departamento de Olancho”, leyó Sarmiento.

Añadió: “No tengo ningún vínculo en ninguna actividad ilícita, de ningún tipo, ni antes, ni ahora. Sobre mi compañero, diputado Carlos Zelaya, debe de estar confundido por la cantidad de actividades que se desarrollaron durante esa campaña del 2013 y por los 11 años transcurridos, según lo que él ha narrado”.

Asimismo, Sarmiento aseguró que pone a disposición su cargo como jefe de bancada de su partido político.

De igual forma, aceptará la decisión que tome el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales y la presidenta Xiomara Castro. “Reconozco la lucha tesonera de mi compañero diputado Carlos Zelaya, de su querida familia, y que han sido pilar fundamental para las luchas de 2013, 2017 y la victoria de 2021 en el departamento de Olancho”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a los militantes de Libertad y Refundación para que “sigamos luchando con más fuerza, mayor energía, asegurando continuar este proceso de refundación y de emancipación del pueblo hondureño”.

Asimismo, mencionó que está a la disposición de cualquier tipo de investigación que se quiera realizar.

“Nosotros nos sometemos a cualquier investigación, citación, a cualquier duda que haya en relación a los hechos acontecidos y que relacionó el compañero Carlos Zelaya”, mencionó.

Añadió: “Reitero que no coordiné reuniones, reitero que nunca he sido mencionado ni seré mencionado en ningún juicio en Nueva York, reitero que no conozco a narcotraficantes”.