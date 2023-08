Xiomara Castro denuncia “boicot” en elección del fiscal general

“Por ahora no se ha llegado a acuerdos, eso lamentamos, hasta esta hora no se ha podido concluir, se sigue un proceso de diálogos, mañana a las once de la mañana estamos convocados al Congreso Nacional para empezar nuevamente a reanudar las sesiones en función de la elección de fiscal general de juntos”, indicó Sarmiento.

La bancada Libre ratificó su posición “para poderle, digamos, no caer a una crisis política y que podamos darle la certeza, la serenidad que ocupa el pueblo hondureño y que necesita el país para poder seguir en funciones”, agregó.

La elección del nuevo fiscal general y el adjunto de Honduras fue pospuesta este miércoles, después de un intento fallido este martes, por falta de acuerdos entre las principales bancadas del Parlamento.

El presidente del Parlamento, Luis Redondo, informó que la sesión convocada para este miércoles no se llevará a cabo, por lo que convoca para este jueves a las 11:00 de la mañana.