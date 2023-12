Canciller a Nasralla: “Le pagan su salario y no trabaja”

La polémica se dio luego que el canciller dijera que Nasralla está desautorizado para hablar en nombre del gobierno de Honduras y participar en eventos donde la presidenta Xiomara Castro no lo designe.

Algo que no gustó al designado presidencial, quien adujo que “el canciller tiene que leer bien la Constitución porque él no me puede desautorizar a mí porque yo estoy arriba de él jerárquicamente”.

Fue de manera enfática que Reina le recordó al designado que él solo responde a las directrices de la presidenta Castro.

“Mi nombramiento a mucha honra lo firma la presidenta de la República, Xiomara Castro, soy subalterno de ella al igual que por la Constitución de la República ella es su superior jerárquico. No dependo en ninguna forma de su persona”.