Piden a la ENEE no quitar la energía los fines de semana en Tela

Empresarios hoteleros del municipio de Tela, Atlántida, piden a autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programar las interrupciones del servicio eléctrico en horarios que no afecten la industria turística en la región.

"Dependemos del clima, dependemos exclusivamente del turismo. Este año, la situación no ha sido buena. Los turistas que venían aquí eran estadounidenses y ya no están viniendo. Nuestras finanzas dependen exclusivamente del fin de semana", dijo el empresario.

"El impacto negativo que han tenido estos cortes durante los fines de semana nos está llevando a la quiebra. No hay internet. No podemos cobrar con tarjeta. No podemos vender una cerveza fría", extendió.

Explicó que la mayor parte de comercios vinculados a la industria turística en el municipio costero no cuenta con plantas de generación eléctrica, debido al alto costo de las mismas.