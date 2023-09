Óscar Chinchilla sale de Honduras y el Congreso Nacional no logra elegir a su sustituto

El exfiscal general Óscar Fernando Chinchilla salió ayer de Honduras con rumbo a Nicaragua mientras las fuerzas políticas no logran alcanzar un consenso para elegir a su sustituto y tampoco definen una postura sobre quién asume el control del Ministerio Público.

No obstante, diversos sectores informaron que el abogado asumirá como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, cargo al que había sido designado en 2017 y al que planeaba incorporarse una vez terminara su rol en el Ministerio Público el 1 de septiembre. Este movimiento confirmaría que ya no es la cabeza de la Fiscalía. Por jerarquía queda Daniel Sibrián (adjunto), aunque el oficialismo no reconoce su autoridad por supuestamente haber vencido su período.

La salida de Chinchilla fue notificada por parte de empleados de la aduana en el sur del país, dijo Cálix. “Según la información que me transmitieron desde Guasaule, él salió hacia Nicaragua, el administrador de la aduana me informó de la salida del exfiscal general”, indicó el burócrata.