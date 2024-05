“Honduras necesita educación, valores y menos fanatismo”

La sociedad hondureña, golpeada, como todas, por una interminable ola de desinformación en la era digital que causa mayor confusión, necesita más educación, recuperar los valores morales y sacudirse del fanatismo religioso y político que la está llevando a la destrucción. Christian Campbell, gran maestro de la Gran Logia Masónica de Honduras (presidente de la masonería hondureña), dice que “Honduras urge de nuevos líderes alejados de las adicciones, la corrupción y con valores morales para lograr un mejor futuro”.

En medio de esta crisis social, la masonería hondureña, de acuerdo con Campbell, aspira a formar ciudadanos con características positivas a través de la organización hermana DeMolay International, que transforma a jóvenes de 13 a 21 años de edad en “líderes para el futuro”.

¿Qué es la masonería? ¿Qué es una logia?

La masonería es una escuela donde aprendemos a cultivar nuestras virtudes, la filantrópica, amor a la humanidad. En la masonería, cada uno de sus miembros busca un crecimiento personal para ser un mejor ser humano. Desarrollamos los valores morales que nos inculcaron en nuestros hogares, adquirimos conocimiento, ayudamos a la humanidad de una manera anónima, sin hacer publicidad, porque lo que hace la mano derecha no debe saberlo la mano izquierda. La logia en sí es un taller y su nombre se deriva de la palabra griega logos, que significa conocimiento. En la logia adquirimos conocimiento para implementarlo en nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares, en nuestro trabajo y la sociedad.

¿Cuántos masones hay en Honduras?, ¿por qué la masonería siendo antigua en el país es desconocida?

En Honduras tenemos once logias y aproximadamente 300 masones. Tuvimos un proceso de crecimiento con el cual alcanzamos los 500 masones, pero luego hubo un decrecimiento y posteriormente un estancamiento. No hemos tenido un crecimiento por el estigma: hay personas que dicen que nosotros somos una secta, que somos una religión, que somos diabólicos. Por muchos años, la Iglesia Católica atacó a la masonería, ahora es la Iglesia Evangélica. Esto es absurdo porque dentro de la masonería aceptamos católicos, evangélicos y otras religiones. Aquí, el primer requisito que debe cumplir una persona para ser parte de la masonería es creer en Dios, ser un hombre libre y de buenas costumbres. Cuando algunos católicos y evangélicos que tienen ese concepto se convierten en masones reconocen que estaban equivocados porque lo primero que escuchan es que el libro de la ley es la Biblia, y la cual mantenemos en el centro de la logia. En Honduras han formado parte de la masonería los presidentes Miguel Paz Barahona, Vicente Tosta, Juan Manuel Gálvez, Julio Lozano Díaz, Juan Nepomuceno Lindo, los paladines Francisco Morazán, José Trinidad Cabañas, José Cecilio del Valle. En Sudamérica, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar, Francisco de Miranda. En Estados Unidos, Benjamin Franklin, Franklin Delano Roosevelt, George Washington, Thomas Jefferson; 17 masones han sido presidentes de Estados Unidos.

¿Qué conductas típicas de la sociedad no son permitidas dentro de la masonería?

Aquí es prohibido hablar mal de las religiones. Para mantenernos en armonía es prohibido hablar de religión y política. No permitimos el racismo ni los vicios y el fanatismo por ser funestos, no permitimos personas dedicadas a actividades ilícitas. Nosotros no somos elitistas, estamos abiertos al mundo, pero no todos pueden entrar. Pueden entrar las personas rectas que estén dispuestas a cambiar para ser mejores esposos, padres de familia y ciudadanos.