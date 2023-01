“Mel” Zelaya llama “ñángaras” a opositores políticos

“Esos son los cabezas calientes, esos son los ñangaras de derecha , los ñángaras fascista, golpistas que hay aquí, Libre no va a convocar y no está convocando” aseguró Zelaya.

Después desautorizó a miembros y simpatizantes de Libre que se salgan de la “línea pacífica y democrática que tiene el proyecto de la presidenta Xiomara Castro y del socialismo democrático”.

“Eso no es cierto, nosotros no estamos convocando, queremos una sesión de paz, queremos que el Congreso Nacional vote en base a sus facultades y que no tenga presiones absolutamente de nadie” expuso Zelaya.

Precisó que durante las sesiones no debe haber altercados, “queremos una sesión en paz, queremos que el Congreso Nacional vote en base a sus facultades y que no tenga presiones absolutamente de nadie para que pueda ejercer la elección del tercer poder del Estado”.