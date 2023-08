MP debería investigar a comandante de la PMOP, según abogados y exmilitares

Para muchos, el hecho sui géneris no debería circunscribirse a una sanción administrativa dentro del fuero militar, para el jerarca militar, sino, abrir un expediente investigativo en la parte civil, es decir, que el Ministerio Público (MP) investigue de oficio a Muñoz Bonilla, por lo grave de sus amenazas.

“Corresponde al inspector general de las Fuerzas Armadas hacer la investigación para identificar la violación a la ley, a los reglamentos militares y también corresponde a la auditoría jurídica militar tomar nota dependiendo del informe del inspector general, para ver si procede o no abrir una causa con el oficial en el marco del sistema de justicia militar de las Fuerzas Armadas”, explicó Maldonado.

Sí en efecto, la persona ofendida es un militar activo de las Fuerzas Armadas, el juzgamiento efectivamente debería de realizarse en el fuero militar.

Para Luis Maldonado, exmiembro de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas “hay otra acción administrativa que también es procedente y es la que debería de tomar el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), para determinar la procedencia de la destitución del cargo”.

Recalcó: “Esto no es no es aceptable y y no es tolerable al interior de las Fuerzas Armadas por dos principios básicos, uno que es el cumplimiento de la misión que debe de estar en la mente de todo oficial a cargo de una responsabilidad y la otra es el bienestar de los hombres”.