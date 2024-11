Hospitales, afectados por falta de insumos y medicamentos

Los empleados informaron que el área de refrigeración para las vacunas pediátricas aún no se repara.

El personal de este centro asistencial reportó que no pueden estilizar sus equipos debido a que la máquina está bajo el aseguramiento del Ministerio Público. “Hay que andar buscando dónde estilizar el equipo; la máquina está custodiada por el Ministerio Público debido a que los exdirectores la sobrevaloraron, al igual que las estufas”, expuso el sindicato de trabajadores del San Felipe.

No hay camillas ni medicinas, ni insumos básicos como algodón, que en cualquier país de la región es un recurso indispensable, pero en Honduras es un lujo debido a que los pacientes deben comprarlos.

En el Hospital Escuela, la crisis es similar, los administradores tuvieron que pedirles a otros centros ayuda para que les prestaran algodón, no se hicieron 40 cirugías por no tener este insumo tan básico. Darío Zúniga, presidente de la plataforma de asociaciones gremiales en defensa del Hospital Escuela, cuestionó: “¿Saben realmente las autoridades de la situación del Hospital Escuela?, hay una mala administración; hablan de medicina nuclear, pero no hay ni algodón en el centro asistencial de primera referencia”.

En Choluteca, los pacientes que llegan al Hospital del Sur buscando tratamiento son enviados de vuelta con una receta de acetaminofén en lugar de sus fármacos recetados para su salud. La esposa de un hombre mordido por una serpiente denunció: “No lo atendieron, ni antibiótico le pusieron, solo para la alergia; eso es todo y lo despacharon, por eso no quiere ir al hospital”. El personal reveló que tienen problemas con los mandos intermedios.

Mientras que en Comayagua, la máquina de rayos X está fuera de servicio desde hace meses, y la lista de carencias crece, en el Hospital Gabriela Alvarado y el Mario Rivas de San Pedro Sula la crisis no tiene fin.