Hospital no puede atender a los afiliados del IHSS por carencias

LA CEIBA

Malestar, porque el hospital está colapsado, ha causado el convenio que firmó la Secretaría de Salud con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para que en el hospital Atlántida se atiendan las emergencias de los derechohabientes.

El personal médico, empresarios y fuerzas vivas de La Ceiba dicen no están dispuestos a permitir que dicho convenio se cumpla.

Ayer los empleados del hospital realizaron las primeras manifestaciones al suspender las atenciones de consulta externa. Las asambleas informativas duraron cuatro horas, pero se irán extendiendo en caso de no tener respuesta. “Quiero que sepan que el hospital Atlántida no es la mejor opción para el Seguro. Se necesita que se amplíe el presupuesto del hospital y anular ese convenio con el Seguro, son las exigencias nuestras”, dijo Miguel Moya, presidente de los médicos del hospital Atlántida.

“Esto tienen que resolverlo de una vez, no con una imposición. No puedes obligar a los derechohabientes a ir a un hospital que ya está repleto. No somos opción para un subrogado y se firmó el convenio sin socializar con los afectados, los afiliados al Seguro y los que trabajamos en el hospital”, agregó Moya.

Las acciones son apoyadas por la Cámara de Comercio de Atlántida. “El hospital Atlántida está colapsado, es como que usted compre un carro que solo puede cargar 1.5 toneladas y le ponga tres, ¿qué va a pasar?, va a colapsar el carro; lo mismo está ocurriendo con el hospital Atlántida”.