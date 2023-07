Niña hondureña escribe emotiva carta a doctor que la operó de un tumor cerebral

Buen día, doctor Nazar. Le saluda la niña Hellen Ortiz. Yo me siento muy agradecida por la linda persona que Dios me mando para que usted operara algo que no era parte de mí, mis papás y yo nos sentimos muy satisfechos de su trabajo. Que Dios me lo bendiga inmensamente y lo llene de mucha más sabiduría y mucha salud ¡Muchas bendiciones!

Atentamente: Hellen Ortiz