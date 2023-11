La caída de Hedman Alas y la “última carta” para salvarla

Peña detalló que en conversaciones con empresarios del sector transporte han llegando a la conclusión que se tiene que hacer un consorcio para “sobrevivir”, sino todos terminarán en la quiebra ante la falta de apoyo del Gobierno y sin acceso a financiamiento, ya que la banca no da créditos a las personas del transporte por la vulnerabilidad del sector.

“Hay problemas económicos, la situación para el tipo de servicio que prestamos, que es un servicio especial, un servicio de lujo, la gente no tiene dinero para viajar y necesitamos cubrir los costos de operación, para eso es la reingeniería, a ver que tipo de transporte debemos prestar, siempre algo diferente a otras empresas”, explicó.

Hedman Alas, viaja hacia y desde Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas y Guatemala.

“Eso es lo triste, es lo que nos duele, nuestros clientes, que si no viajan en Hedman Alas, no viajan mejor, es lo lamentable, pero hemos pedido financiamiento a la banca privada y no nos han querido facilitar porque dicen que el transporte es muy riesgoso, a nadie del transporte nos dan”, lamentó Peña.

De un promedio de 13 salidas diarias, la empresa fue bajando paulatinamente a 10 y luego a menos.

En Guatemala, fueron tiroteadas las unidades de la empresa por delincuentes, y así han pasado por mucho que los ha llevado a replantearse el futuro de la empresa.

Por inseguridad, crisis financiera y otros factores han cerrado más de ocho empresas de transporte desde hace varios años.

Peña aseguró que el bloqueo del RTN por parte del Servicio de Administración de Rentas (SAR), es algo solucionado. Consultamos al SAR sobre el tema pero no obtuvimos respuestas. En redes sociales, usuarios lamentan el cierre temporal de la empresa.