Una enlutada Santa Rosa de Copán se despide de Jorge Bueso Arias

En las afueras de la agencia bancaria, ciudadanos lamentaron el deceso de Bueso Arias, no sin antes reconocerle como una persona que siempre contribuyó con el desarrollo del occidente del país.

Frente a la agencia bancaria sobraban anécdotas de ciudadanos, en su mayoría, adultos mayores, que relataban cómo, acercándose a don Jorge, habían agilizado trámites e incluso, evitar perder sus casas.

“Estaba a punto de perder mi casa por 9,000 lempiras, le pedí ayuda a don Jorge y él me respondió. Para mí fue una gran persona, él me apoyó y me dio palabras de aliento y oportunidades”, narró el ciudadano Gerardo Antonio Mejía.

Fátima Menjívar, originaria de Santa Rosa de Copán, contó que ha sido cliente de Banco de Occidente por muchos años.