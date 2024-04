Cuestionan si Nasralla podría ser inhabilitado como candidato presidencial

“Él (Nasralla) pertenece al Poder Ejecutivo, así que él tiene que enviar una copia al Consejo Nacional Electoral ya que ahí le dieron la certificación de designado presidencial, pero el CNE le va a aplicar la ley y la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas que es clara: que queda habilitado por 10 años”, afirmó el congresista.

Girón agregó que “le vamos a recibir la renuncia, él no renuncia porque sabe que queda inhabilitado políticamente y en el guion que le han dado sus asesores le quiere echar la culpa al Congreso Nacional, a los diputados porque cuando no lo inscriban va a decir que es por culpa de los diputados, cuando los diputados no tenemos nada que ver en eso”.