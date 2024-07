Declaran alerta verde en todo Honduras por paso del huracán Beryl

Copeco recomienda a las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenaza, tomar las medidas preventivas.

Además, sugiere no cruzar vados, ríos, quebradas y riachuelos crecidos producto de las lluvias. También, pide no utilizar celular durante las tormentas eléctricas, no acercarse a los árboles para protegerse de las lluvias y evitar reuniones colectivas al aire libre.

Ante los vientos racheados, exhorta a asegurar los techos de las viviendas, limpiar canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno y recoge la basura, para evitar inundaciones.