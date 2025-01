Tres nuevos hoteles que suman más de 300 habitaciones se construirán en Roatán

Ronnie Macnab, alcalde de Roatán, conversó en exclusiva c on LA PRENSA sobre los planes de inversión y el desarrollo que está teniendo la isla, que sigue creciendo en turismo.

“Hay dudas para invertir, porque no tienen claro para dónde vamos, no se sabe que puede pasar con la nueva ley de Justicia Tributaria, eso limita, especialmente proyectos grandes, sobre todo en la isla que todo es tan caro, porque debe ser importado de tierra firme, no funciona si no hay algún tipo de incentivo”, afirmó a LA PRENSA.

La certidumbre, reglas claras para generar confianza y los incentivos son claves para atraer nuevas inversiones al país, enfatizó el líder empresarial.

“La ampliación y remodelación del aeropuerto son vitales para la atracción de nuevas inversiones, y se requiere la llegada de nuevas rutas”, indicó.