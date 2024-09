Congreso Nacional aprueba tres nuevos endeudamientos

Asimismo, los congresistas de las bancadas de Libre y algunos liberales aprobaron el contrato del segundo contrato de préstamo con el BID el cual asciende a los $25,600,000.00, recursos que serán destinados a la ejecución del programa de transparencia e integridad para el desarrollo sostenible II.

El tercer y último contrato el cual fue aprobado por unanimidad por los parlamentarios fue el préstamo con el BCIE, el cual los fondos serán destinados para la ejecución del programa de carreteras resilientes en Honduras para el libramiento del tramo B1 de la salida del El Progreso hasta un fondo de 96,300,000.00 dólares.

“Los que hoy por hoy estamos vivos y los hijos que tendremos ya los estamos endeudándolos, no se tiene un valor público percibido de retorno, no hay un retorno social en principio, estamos opuestos a que este gobierno siga endeudando al pueblo hondureño cuando no hay ejecución de inversión pública”, lamentó el diputado y exministro de Finanzas, Marco Midence.

Continuo: “Entonces, para qué endeudarse más, si no tiene la capacidad de ejecución lo que sí apoyamos hoy del primero del tema del BID con respecto de los 20 millones para reinserción laboral pedimos más tiempo para poder analizarlo”.

Los parlamentarios de oposición cuestionaron los primeros dos contratos de endeudamiento con el BID.