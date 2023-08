Carlos Umaña: Manuel Matheu "es un mentiroso patológico"

"Usted se dejó mangonear por los colectivos, usted solamente pasa en el mundo de sus hospitales (los que piensa construir) que ojalá que los construya, ojalá que los veamos, es mi ferviente deseo, pero no ha resuelto los problemas de la salud.

"Usted ha fallado y le ha quedado grande la camisa de ministro y también así como le digo que mejor renuncie antes de que lo renuncien porque no son los diputados del PSH que están pidiendo su renuncia, son los del Libre, los del partido de gobierno",

Agregó: "Ahí estamos sin medicamentos, no ha resuelto la mora quirúrgica, la red hospitalaria está destruida. No hay nada".

Umaña reaccionó molesto a las declaraciones del Matheu, quien según el diputado del PSH, dijo que no había introducido en el Congreso Nacional ninguna ley para mejorar la salud del pueblo hondureño.

"En el mes de marzo, yo no era miembro de la Comisión de Salud del Congreso, sino que me nombraron como miembro de la Comisión Especial que iba a ver la situación de los hospitales en el país y realmente nosotros nos apersonamos a la Secretaría de Salud y le ofrecimos varias cosas puntuales al ministro para transformarlo", declaró Umaña al noticiero de televisión Hoy Mismo.

El doctor Umaña continuó diciendo que entregaron Ley de Protección Social a la que "ni siquiera se tomó la situación de recibirla, no se la quiso aceptar al Colegio Médico".

"Después le ofrecimos ayuda presupuestaria y que nos acompañara poniéndose él virilmente para que le dieran el presupuesto adecuado. Le pedimos el presupuesto y ¿sabe lo que hizo? Acomodarse a la Secretaría de Finanza y decir que el presupuesto le iba a ajustar", indicó.

"La otra cosa que le propusimos que en ese presupuesto íbamos a dejar una partida presupuestaria para reparar los hospitales. Y él dijo que para qué lo íbamos a reparar si él iba a construir ocho hospitales. Posteriormente le dijimos hiciera la licitación del año 2023 para que no se quede sin medicamentos. Él nos dijo la voy a hacer y sabe que él es un mentiroso patológico. No la hizo. Y hoy es el pueblo hondureño quien no tiene medicamentos", declaró.

El diputado opositor pensó que Matheu "le iba a bajar a su grado de soberbia y se iba a dejar aconsejar por el pueblo, por nosotros, los médicos, pero usted se volvió el mejor amigo del Libre, el mejor alumno, el más intolerante, no le gusta que le digan las verdades".

FInalmente Umaña dijo que a Matheu "le quedó grande la camisa de ministro.