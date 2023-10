Honduras asumirá en enero una débil presidencia del Sica

Desde el 27 de junio, Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, en representación de ese Estado, recibió de manos del primer ministro de Belice, John Briceño, la presidencia pro tempore para un período de seis meses (culminará en diciembre). Desde entonces, él, y no el presidente Nayib Bukele, ha dirigido reuniones, foros y cumbres.

A juicio de este politólogo, ese fenómeno tiene una explicación: “en la región tenemos muchos presidentes de un corte mediocre, no les interesa estar en espacios que no les reditúan beneficios económicos, show, culto a la personalidad (...). La presidencia del Sica debería tener una dimensión política con elementos técnicos, pero eso no les gusta, es algo para lo cual no tienen capacidades y, segundo, no les va a redituar los incentivos a los cuales quisieran tener acceso”.