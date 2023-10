Gobierno no atiende a bananeros y hoy continúan las tomas en Colón

Ni la toma de la carretera CA-13 por ocho horas ayer por parte de miembros del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Agrícola Santa Inés (Sitraeasisa), logró llamar la atención del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, para que autorice el desalojo de tres fincas de banano invadidas en Isletas, Sonaguera, Colón.

La principal vía que comunica los departamentos de Atlántida y Colón se mantuvo cerrada al tráfico vehicular a desde las 6:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, a la altura de aldea Planes en Sonaguera.La dirigencia del Sitraeasisa, aseguró que las acciones de protesta en la carretera continuarán este día hasta obtener una respuesta positiva.

“No hay nada de atención del Gobierno, es por eso que mañana (viernes) siguen las tomas. Esta vez será más fuerte y mas gente porque vamos a llevar todos los trabajadores vamos a paralizar el trabajo”, dijo Alirio Garay, presidente del Sitraeasisa. Unas mil hectáreas de plantaciones de banano en producción, donde se ubican las fincas Guanacaste, La Paz y La Esperanza están ocupadas desde hace 13 días por parte de familias campesinas.

Estas personas aseguran que decidieron instalarse en los predios con el fin de recuperar las tierras que les fueron arrebatadas hace algunos años cuando formaban parte de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (Eaci). “Ya van doce días y el Gobierno no le ha dado importancia al problema. Le pedimos a Xiomara Castro y a Manuel Zelaya le den solución a este problema”, puntualizó Garay. Son entre 800 a 1,000 trabajadores que están a punto de perder sus trabajos debido que no han podido ingresar a las fincas ya que están invadidas.

Dirigentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), pidieron también al Gobierno central tomar cartas en e l asunto ya que las perdidas son millonarias. “ Me imagino que el Gobierno está enfocado en otros temas y no hay una voluntad de tratar de solucionar esta crisis. No teníamos invasiones de fincas bananeras y es un nuevo ingrediente ”, dijo Olvin Mondragón del Cohep. “Se ha creado una comisión de seguridad y acceso a la tierra para solucionar los problemas de invasiones y no hay resultados y no nos han invitado a participar”, agregó Mondragón.

Diario LA PRENSA buscó la reacción de Francisco Fúnes y Rafael Alegría, ministro y viceministro respectivamente del Instituto nacional Agrario (INA), sobre la problemática, sin embargo ninguno respondió sus teléfonos. La Empresa Agrícola Santa Inés no está exportando unos 13 contenedores de banano diarios debido a las invasiones.