Ultimátum para desalojar fincas bananeras en Colón

La junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Agrícola Santa Inés (Sitraeasisa) dio 24 horas ayer al Gobierno de la presidenta Xiomara Castro para que ordene los desalojos a tres fincas bananeras invadidas en la comunidad de Isletas, Sonaguera, Colón.

Las fincas Guanacaste, La Paz y La Esperanza, propiedad de la Empresa Agrícola Santa Inés, fueron usurpadas por campesinos desde hace diez días. Esto ha provocado que unos mil trabajadores estén en riesgo de perder sus empleos debido a que no pueden acceder a las plantaciones a laborar.

La junta directiva de Sitraeasisa se reunió ayer para coordinar acciones de protesta para este jueves con todos los trabajadores, en caso que este día no tengan una respuesta por parte del Gobierno.

“Hay una lentitud del Gobierno que no autoriza los desalojos. Si no hay un desalojo mañana (miércoles), el jueves tenemos la toma de carretera; estamos reunidos, programándola. Le habíamos dado un plazo hasta el sábado al Gobierno y no hubo nada”, dijo Alirio Garay, presidente de Sitraeasisa.

Producción

Las pérdidas por la invasión de las tres fincas que contemplan unas mil hectáreas de plantaciones de bananos en producción, ascienden a casi cinco millones de lempiras diarios.

Entre 12 a 15 contenedores de bananos diario se extraen de las fincas que son exportados a Estados Unidos, a un precio de 12,000 a 13,000 dólares cada uno (unos 300,000 lempiras).Hasta la fecha nadie del Gobierno se ha pronunciado respecto las invasiones de las fincas.

Las invasiones de las fincas propiedad de Empresa Agrícola Santa Inés se las acredita un grupo de campesinos de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (Eaci). Ellos aseguran que están reclamando las tierras que les fueron quitadas.