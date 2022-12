Piden ayuda para repatriar a doctora que murió en EEUU

Antes de ser ingresada y conectada a máquinas, la doctora escribió este mensaje que fue difundido en grupos de Facebook: Mi nombre es Ángela Claribel Moya Chirinos, soy médico general, tengo 33 años, soy madre de dos pequeños tesoros, los que me dan la fuerza para no rendirme...En el año 2020 les solicité ayuda para mis gastos médicos en mi viaje a EEUU por mi diagnóstico de fibrosis pulmonar, ya que necesitaba un trasplante.

Con la ayuda de Dios y todos ustedes eso fue posible. En mayo de 2021 ya tenía el trasplante bilateral de pulmones. Todo estaba excelente, ya comenzaba a disfrutar la vida con mis dos hermosos tesoros Mateo y Luka y con mi hermoso rey, mi esposo Josué. Regresamos a Honduras en septiembre del 2021 a dar gracias a Dios, porque el milagro estaba hecho. Disfruté tiempo lindo con mi familia y en mi iglesia. Todo hermoso así como lo soñaba.

En enero de 2022 comencé a cansarme un poco, me trató el médico que me realizó el trasplante y al ver que no mejoré, viajé a EEUU con muchos problemas. Por mi seguro médico no pudieron concluir el seguimiento a mi condición médica. Regresé a Honduras nuevamente a seguir luchando, tratando de vencer al cansancio que día a día aumentaba.

El 15 de julio, día de mi cumpleaños 33 empieza mi mayor complicación. Ahora estoy en Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional Cardiopulmonar o hospital del Tórax con sospecha de rechazo grave de pulmones, tengo que trasladarme a Estados Unidos, para que ahí puedan hacer algo más por restablecer mi salud.

El camino más fácil sería rendirme, pero mi mayor anhelo es vivir, contarle al mundo entero las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Quiero ver crecer a mis hermosos hijos, disfrutar de mi esposo, padres, hermanos, amigos y conocidos. Dios ha hecho muchas promesas para mí por eso me aferro a la vida y pienso que aún no es hora de irme. Yo anhelo vivir.