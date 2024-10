Gonzalo Fournier Conde, nuevo embajador de la Unión Europea en Honduras

El embajador subrayó que la UE, junto con sus Estados miembros, es el principal donante en Honduras . En particular, mencionó que la Unión Europea implementa proyectos de cooperación por un total de 183 millones de euros (aproximadamente 5,074 millones de lempiras). Además, destacó los esfuerzos individuales de países como España, Alemania y Francia en diversos sectores.

Gonzalo Fournier Conde es diplomático español de carrera. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Bachelor of Social Sciences in Economics de la Universidad de Ottawa (Canadá), Máster en Administración de Empresas de la Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC Business School) de París (Francia), Máster de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática de España y diplomado del Programa de Ejecutivos Senior en Seguridad Nacional e Internacional de la Escuela de Gobierno Kennedy, de la Universidad de Harvard (Estados Unidos).