Tegucigalpa

El Pinu no hizo alianza con el Partido Libre para tener un ministerio o una cuota de poder, de acuerdo con lo expresado por la designada presidencial Doris Gutiérrez.

La funcionaria habló sobre su gestión, lo que ha hecho como designada presidencial y el primer año del gobierno de Xiomara Castro, que está por cumplirse. Dice que han apoyado a más de 1,000 grupos de mujeres en nueve departamentos del país.

¿Cuánto es el presupuesto asignado a su despacho y cuál ha sido su gestión?

Hemos recibo una asignación presupuestaria de 800,000 lempiras mensuales. El 40% lo necesitamos para el pago de personal del despacho; entre ellos, el mío, somos ocho en total, dos del área administrativa y los demás son personal operativo y trabajo de campo. Con el resto del dinero hemos capacitado a más de 1,000 grupos de mujeres en nueve departamentos del país, hemos apoyado a unos 700 grupos de mujeres con un fondo rotatorio consistente en 5,000 lempiras, con los cuales la mayoría ha montado sus microempresas de todo tipo. Dada la crisis en los hospitales hemos ayudado a unas 800 personas para la compra de algunos medicamentos y exámenes. Hemos apoyado en infraestructura luego de las tormentas, aparte de apoyar el Plan Trifinio.

¿Cuál es el futuro del Pinu, seguirá haciendo alianzas?

Nosotros como Pinu, y quiero dejarlo bien claro, porque yo soy la presidenta, entramos no con el propósito de que nos dieran ministerios o que nos dieran cuota de poder, sino que entramos con el propósito de derrotar al Partido Nacional. Somos un partido de 44 años y aunque no hemos logrado un gran caudal electoral, sí tenemos nuestra gente, y ellos votaron por la compañera Xiomara Castro. Entramos en este proceso por conciencia, no por conveniencia, entramos por conciencia ciudadana y siguiendo lo que el pueblo quería, no más años de narcodictadura. En ese sentido seguimos apoyando el plan de gobierno de Xiomara Castro. Hemos apoyado la venida de la Cicih, que se derogue la Ley de Secretos, que se nombre una Corte Suprema de Justicia que realmente sea independiente, con los mejores hombres y mujeres. Estamos preocupados por varios problemas, no podemos negarlo, el aumento a la canasta básica, de la migración, de la inseguridad, los femicidios. Nosotros no firmamos ninguna acta, lo hicimos, como repito, por conciencia, estamos apoyando la refundación de Honduras.

Ahora que ya no es oposición, ¿qué le dice a quienes lo son?

Yo quisiera decirle a la oposición que está bien que sean oposición, es normal, pero que no solo critiquen, sino que también propongan porque cualquier propuesta buena nos beneficia a todos. Yo tengo más de 25 años en política y quiero decir que es más fácil estar en la oposición que estar en el Gobierno. Es más fácil porque siempre estuve en la oposición y ahora a quién voy a criticar, qué voy a decir. Los medios me buscaban para eso y yo siempre volaba candela, ahora somos Gobierno y ahora no solo es cuestión de estarse justificando, ahora es de dar respuesta. Creo que cuando uno está en la oposición se dedica más a criticar y muy poco a proponer, y para qué, pues para ganar puntos, para elevar el perfil, pero una oposición responsable tiene que proponer, y si eso ya no se hace tienen la razón de poder criticar.

¿Qué está haciendo el Gobierno ante los altos costos de la canasta básica?

Yo fui una de las que estuve trabajando en la Ley de Protección al Consumidor, en esa ley yo propuse que en cierto momento se hiciera control de precios de acuerdo a situaciones excepcionales. Así como ahora que hay estado de excepción en seguridad, así debería ser en la alimentación, pero los diputados no apoyaron porque dicen que estamos en un sistema de libre mercado, libre oferta y libre demanda. Yo digo que se debe aplicar la libre oferta y libre demanda en la compra de televisores y teléfonos, pero en la alimentación no se debe jugar. Sí hay empresarios avorazados y tenemos que decir que hay agiotistas y los famosos coyotes, que se adueñan de la producción de los campesinos que la compran a precio de gallo muerto y la acaparan y venden a precios estratosféricos, y mientras no cambiemos esa Ley de Protección al Consumidor el Estado está atado de pies y manos.

A punto de cumplirse un año de mandato de Xiomara Castro, ¿cómo califica su gestión?

Es un primer año hay situaciones que no las podemos resolver nosotros, son de antaño, pero creo que se están haciendo esfuerzos. En primer lugar, la Cicih, ya que el combate a la corrupción es fundamental, debido a eso se pierden más de 20,000 millones de lempiras al año que deberían ser utilizados en programas sociales, educativos y de salud. También se ha creado una Secretaría de la Mujer, otro aspecto relevante es que se está implementando en el sector agropecuario a través del bono tecnológico y lo otro es que se estableció la matrícula gratis.