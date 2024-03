Experiencias hondureñas en agricultura sostenible

“La biotecnología es una herramienta muy importante que tenemos en nuestro medio, nos ha permitido incluso incursionar en otros cultivos y labores agrícolas como: ganadería, arroz y sorgo, porque no da tranquilidad, sabemos los tiempos de la aplicación y en los momentos que debemos ocuparnos”, dijo.

Alrededor de 267 millones de personas en América Latina y el Caribe (ALC) sufren inseguridad alimentaria. Eso significa que 40% de la población no tiene acceso físico o económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades diarias y llevar una vida saludable (FAO, 2022). Pero el problema no termina ahí, ya que un 8,6%, 56 millones de habitantes, padece el hambre en toda su crudeza. Es decir, no tienen un consumo suficiente de alimentos para cubrir sus requerimientos calóricos.

Es importante que reflexionemos sobre este problema de tan gran magnitud. Nuestro planeta, con sus recursos naturales (suelos, agua, aire, biodiversidad, etc.), provee un servicio fundamental para nuestra supervivencia: LOS ALIMENTOS. Por esto, el uso discriminado de los recursos naturales representa una amenaza directa a la seguridad alimentaria de la población mundial. Además, el uso indiscriminado de los recursos naturales, a través de la deforestación, la polución del aire, la producción basada en el uso de agroquímicos, etc., incrementan la velocidad del cambio climático que, a su vez, reduce el potencial para la producción de alimentos en muchas zonas de LAC, genera pérdidas agrícolas, incrementa la inestabilidad en la oferta de alimentos, aumenta la presencia de plagas en las plantas y enfermedades de animales, entre otros problemas.

Cuando hablamos de seguridad alimentaria, no debemos olvidar las cuatro dimensiones alrededor de las que gira este concepto: la disponibilidad de alimentos, que puede generarse a través de la producción nacional o el comercio internacional; el acceso, para lo que es necesario que la población tenga recursos económicos y físicos suficientes que le permitan adquirirlos; la utilización, es decir, el aprovechamiento que una persona hace de los alimentos mediante la adquisición de nutrientes y la inocuidad de los alimentos; y la estabilidad en la disponibilidad y el acceso de alimentos, independientemente de fluctuaciones económicas o climatológicas.

Es cierto que la región fue la única del mundo en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) al reducir a la mitad la cifra de personas desnutridas entre 1990 y 2015. Sin embargo, desde entonces, la evolución de esta tendencia se ha revertido, al observarse un incremento significativo en la población que padece hambre. Es más, en ALC el hambre y la inseguridad alimentaria crecieron más que en otras regiones del mundo durante el periodo de 2019 a 2021.