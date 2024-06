Éxodo de albañiles hacia México pone en aprietos a la construcción

En búsqueda de mejores salarios, cientos de albañiles se marchan todos los meses al sur de México a trabajar temporalmente en grandes proyectos de infraestructura y dejan en aprietos a la industria de la construcción hondureña, la cual, en este momento, no encuentra la mano de obra necesaria en el mercado laboral.

“Por el momento estoy trabajando con un arquitecto, quien está satisfecho con lo que hago. Me siento bien, me pagan bien y quiero continuar el viaje a Estados Unidos, aunque me hace falta Honduras”, dijo Estrada de 48 años.

Los emigrantes tienen un amplio espectro de opciones laborales en esa economía (se encuentra entre las 15 más importantes del mundo) que desarrolla grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya (recorrerá 1,500 kilómetros a través de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual incluye modernización de puertos, ampliación de red ferroviaria, construcción de carreteras y autopistas y zonas económicas.

Grevil Omar Alvarado, exagente consular de Honduras en Tapachula, le informó a Diario LA PRENSA que históricamente “muchos hondureños que van hacia Estados Unidos se han quedado un tiempo trabajando en el sur de México y después retoman el viaje, pero en los últimos años deciden quedarse por las oportunidades laborales”.

“Vemos que más hondureños se quedan trabajando en la construcción en los estados del sur de México. Trabajan en construcciones pequeñas o buscan trabajo en grandes proyectos. No solo vienen albañiles, también mecánicos automotrices y otras personas con diferentes conocimientos y habilidades”, dijo.