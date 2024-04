Este Gobierno hará estudios para tren interoceánico de Honduras

“Tenemos 21 meses y sabemos que vamos a generar los primeros diseños, pero no vamos a comenzar con las obras por el tiempo aunque sí hay obras complementarias que están iniciadas”, añadió Pineda.

Pineda aceptó que “el tiempo no dará para iniciar obras” y eso lo saben muy bien dentro de la administración Castro.

El ingeniero terminó diciendo que “si no hay un marco legal y no están establecidas las reglases complicado. No menos de cinco millones de dólares cuesta un estudio”.

Frente al anuncio de la llegada de la iniciativa de ley para la construcción del tren interoceánico, diputados aseguraron desconocer si el documento será remitido en los próximos días al hemiciclo.

“No han dicho si llegará esta semana, es un tema que no hemos discutido como bancada. A mi criterio que sea transparente, no con contrataciones directas manejadas por Héctor Zelaya y que el órgano ejecutivo se agregue a un representante del Cohep, otro de sociedad civil y la academia”, señaló Tomás Zambrano, el jefe de bancada del Partido Nacional.