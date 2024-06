JOH: “Desde que subí al avión ya estaba prejuzgado y condenado”

El exmandatario argumentó que la Fiscalía hizo una “justicia selectiva” ya que no le permitió presentar en su juicio pruebas como leyes y políticas que aprobó durante su gobierno y que eran “contundentes” en su defensa, puesto que en su momento el gobierno estadounidense las consideró que eran medidas sin precedentes y que los resultados eran históricos en la lucha contra el narcotráfico en Honduras.

“Desde que salí, desde que se dio la extradición, la Corte tuvo que haberse asegurado que tipo de pruebas se tenían y no preguntaron nada al respecto, solo tenían una serie de testimonios de personas interesadas en recibir beneficios y resulta que esas mismas persona los aceptaron en el juicio, diciendo que ellos no tenían ni videos ni mensajes, ni ningún tipo de evidencia, fotos en los que yo estuviera participando directamente, o de lo que ellos estaban testificando.”, puntualizó.

“Me ocultaron la información, no dijeron ningún tipo de documento de esas medidas y por consiguiente los jurados no lo conocieron, me negaron pruebas y testimonios, hubo una justicia selectiva, como alguien de mis exfuncionarios decía, yo desde el juicio de mi hermano ya estaba prejuzgado”, refirió.

JOH consideró que el juez Kevin Castel sí tenía prejuicios en su contra, ya que en el año 2019 en la condena de su hermano, él expresó dando por cierto que él había recibido fondos del narcotráfico.

“En el juicio en mi contra no hubo ninguna evidencia como se califica de contundente o evidencia de peso, sencillamente se guiaron por testimonios de personas interesadas en buscar a que se les bajara la condena, en salir de prisión de por vida, e interesadas en vengarse”, añadió.

Hernández reiteró que en su juicio la Fiscalía “le dio más valor a la palabra de los narcotraficantes que no tenían ni tan solo una evidencia” que a sus informes de gobierno en su lucha contra el narcotráfico en el territorio nacional.

JOH, al ser preguntado si Estados Unidos fue un aliado por qué lo trató de esa manera en el juicio, aseveró: “El gobierno estadounidense es bastante grande con agencias separadas, a veces no se coordinan, no se conocen lo que están haciendo, tienen mucha competencia y enfrentamientos por lograr solo resultados y eso les sirve a ellos para escalar en las agencias y mejorar la imagen”.

El exmandatario hondureño concluyó pidiendo a periodistas y a ciudadanos en el mundo a que investiguen su caso, “para que no se vuelva a cometer un atropello, un linchamiento como el que él está viviendo”.

”Ayúdenme, por favor, a que se conozca la verdad y dígale al mundo que soy inocente”, finalizó.