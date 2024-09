Estado de las carreteras en Honduras para el Feriado Morazánico

En la actualidad se finalizan trabajos de pintura y terminación de bordillos en el subtramo 1 Naco-Quimistán , justo entre las comunidades de El Tablón y La Ceibita, que era lo pendiente. Esa parte ya está señalizada y lista, se han instalado casetas para las paradas de buses y se ha colocado señalización, por lo que no debe significar un inconveniente para los viajeros.

La obra en algunos tramos tiene partes de un solo un carril, y el otro no, y hay partes que ni asfalto tienen. “La compañía Prodecon hasta se llevó la maquinaria y el único personal que quedaba, que era el que daba vía, también se fue”, lamentó.

Javier García, representante de la sociedad civil de La Esperanza, junto con otros exponentes del municipio denunciaron el pasado jueves 26 el abandono del proyecto desde hace un mes. Señala que de cara al feriado, esto es de mucha preocupación porque la carretera no está lista.

“Si no se obtiene una respuesta satisfactoria y rápida, se tomarán medidas de presión más severas, incluyendo movilizaciones y bloqueos en la región. Ya basta de engaños. Nuestra paciencia se ha agotado. No nos callaremos más”, advirtieron.

En respuesta, y tras ser abordado por esta situación en el Congreso Nacional, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, admitió que la presidenta Xiomara Castro lo cuestionó sobre la paralización de la carretera entre Otoro y La Esperanza, y también reconoció que es cierto que la obra está detenida porque como secretaría les adeudan más de 160 millones de lempiras solamente de esa obra.

“Recibí la llamada estando acá, estaba conmigo el diputado Sarmiento cuando me llamó la presidenta y me dijo: ‘¿cómo estamos con eso? Tienen (contratos) F-01 próximos a pagarse, y ahí nomás me lanzó con el ministro Cristian Duarte. Y está el compromiso de pagar por finanzas los F-01. Y yo hablé con ellos para que el día de mañana o pasado (viernes-sábado) ya puedan reactivar ese proyecto y seguirlo en curso. Siempre está el fantasma en La Esperanza de que el proyecto nunca llega hasta ese lugar, sino que queda en Otoro, sobre todo en esos lugares donde hay ciertas fallas (...) Ese proyecto lo vamos a seguir y lo vamos a concluir porque sí está presupuestado. Son temas de flujo económicos que ahorita los estamos resolviendo”.