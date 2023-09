España no busca influencia política en Honduras, dice embajador

El embajador de España en Honduras, Diego Nuño García, dijo este viernes en Tegucigalpa que con la cooperación su país no busca ningún tipo de influencia política.

“Nosotros no buscamos con la cooperación ningún tipo de influencia política, no buscamos hacer negocios, nosotros hacemos cooperación no reembolsable”, indicó Nuño García.

Agregó que “España hace donaciones, ni siquiera hacemos una cooperación ligada para que se beneficien algunas empresas o para vincularlo a objetivos de tipo político. Nosotros no lo hacemos, no lo hemos hecho nunca y esta es la seña de identidad de nuestra cooperación, la expresión, la solidaridad de los españoles”.