$!“El juez va a otorgar la extradición de Juan Orlando Hernández”

Aunque quisiera la defensa llevar pruebas de descargo, para qué, sería en contra de una narración de medios de pruebas que se van a utilizar en Estados Unidos, porque los medios de prueba que tienen en contra del solicitado en extradición se van a evacuar en el juicio, no en esa audiencia, cómo van a rebatir esos medios de prueba, entonces no existe esa posibilidad.

No es un juicio, no es una audiencia inicial, como aquí que se evacuan medios de prueba tendientes a que resulta la no culpabilidad de una persona; ahí no se va a determinar si Juan Orlando es culpable o no de un delito, ese es un pensamiento que tiene la generalidad del pueblo hondureño, como que si en esa audiencia se va a generar un mínimo indicio probatorio, allí no se va evacuar ningún medio de prueba señalado de los que tiene según la acusación del gobierno de Estados Unidos.

¿Qué podría resolver el juez que conoce el caso ese día?

El 16 de marzo el juez va otorgar la extradición, basado en los 32 casos anteriores de extradición, el juez no podría resolver otra situación que no sea la extradición.

La defensa de Juan Orlando Hernández ha declarado que va apelar si se llega a dar esa resolución, ¿qué podría pasar si pasa eso?

Más o menos en unos ocho o nueve de los casos de extradición anteriores los abogados han presentado recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, el pleno las revisa y resuelve, y en todos los casos han confirmado el procedimiento de extradición.

¿En cuánto tiempo se podría ejecutar la extradición de Juan Orlando Hernández a Estado Unidos si es concedida?

Si el juez concede la extradición y la defensa no apela, el proceso tardaría el tiempo que tarda Estados Unidos en traer un avión y llevárselo. En el caso que apele la defensa, póngale cinco días y el tiempo que se tarde en notificar a las partes, unos 15 días a 20 días por mucho, posterior al 16 de marzo, sería más rápido que otros casos, en virtual que lo que está pidiendo Estados Unidos es la celeridad del proceso.

¿El juez podría tener presión para no extraditar al expresidente?

Conozco muy bien la trayectoria del abogado Edwin Ortez, es una persona honesta, una persona que nunca se sale del marco de la ley, siempre él hace sus resoluciones fundamentadas en ley, no creo que haga otro tipo de manifestaciones jurídicas en su resolución.

Si es extraditado, ¿qué pasaría con Juan Orlando Hernández en Estados Unidos?

Lo que pasaría es que verían si él puede colaborar, pero si a los fiscales de EUA no les interesa absolutamente nada de él, lo primero que le van a decir es que van a ir a juicio; allí la única manera que él no vaya a juicio es que se declare culpable.

¿Cuál podría ser la sentencia que le espera al exmandatario si va a juicio en Estados Unidos?

Cadena perpetua es lo más probable si va a un juicio, o tal vez si se declara culpable podría enfrentar una pena no menor de 25 años, es decir, por muy poco que podría estar en prisión serían 25 años, siendo optimistas; por que las penas mínimas de los delitos que lo acusan son de 10 años y son tres delitos, póngale 30, entonces podría ser no menos de 25 años, ahora si él se va a juicio es cadena perpetua.

Para que no le impongan cadena perpetua tiene dos posibilidades, una es colaborar con los fiscales, lo más sabio que le podría decir al expresidente es que busque cómo negociar si él tiene información, como lo han hecho muchos; y la otra es declarándose culpable; sin embargo, esta última no le asegura que no le van a imponer cadena perpetua.