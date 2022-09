Demandan iniciar obras en el valle ante llegada de lluvias

El 80% de los pobladores del valle de Sula están en riesgo ante las inundaciones de no iniciar con las obras mayores en los bordos.

Los pobladores de los bajos de Choloma demandan al Gobierno que inicie la reconstrucción del bordo del río Chamelecón, que protege a unas 16 aldeas, pues hay filtraciones que con las lluvias ocurridas la semana fueron más fuertes.

Misael Ayala, poblador de la aldea La Davis, dijo sentir temor cada vez que llueve, “en cualquier momento a medianoche este bordo será insuficiente y nos vamos a inundar”.

En la aldea La Davis hay un brazo de río Chamelecón, el cual formó un boquete para las tormentas Eta y Iota.

“Nosotros no dormimos cuando llueve porque el boquete se rebalsa y llena las casas. Las autoridades dijeron que iban a reparar el boquete, pero encima del agua tiraron balastre. Desde el año pasado no han venido a reparar, se oyen los rumores de que vendrán, pero no sabemos”, aseguró Ayala.

Mauricio Ramos, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), declaró que se han invertido 300 millones de lempiras en atender las emergencias ocasionadas por las lluvias, incluyendo las obras que han ejecutado en el valle de Sula.