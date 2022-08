Una crisis constitucional desataría la no ratificación de directiva del Congreso Nacional

El abogado constitucionalista Oliver Erazo dijo que “la crisis es inminente, en la ratificación de la junta directiva se han pronunciado varios entes internacionales y varios abogados del país, qué cuesta ratificarla”.

Agregó que “yo sostengo que una vez que esté electa la Corte y no sea como a ellos les guste, van a tratar de impugnar diciendo que la directiva no podía convocar porque no tenía legalidad”.

El constitucionalista Juan Carlos Barrientos señaló que “la ilegalidad de la junta directiva transmite ilegalidad a todos los actos que realicen, todos esos decretos que han aprobado a mi parecer son nulos, todos los actos en los que ellos participan no tienen legalidad”. En Libre consideran que Redondo ostenta el cargo de forma legal.