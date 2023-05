Por corrupción, la Fiscalía indaga a Dulce Villanueva, exdirectora de la Dinaf

La Fiscalía mantiene abierta una investigación contra Dulce Villanueva, exdirectora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), por su presunta implicación en el tráfico de menores.

“La Fiscalía anticorrupción tiene aperturada una investigación desde hace algunas semanas”, confirmó una fuente de la Fiscalía. En los últimos días, Villanueva se vio implicada en un nuevo escándalo luego de que se publicaran audios donde supuestamente cobraba coimas a empleados de Dinaf a cambio de aumentos de salarios.

“Que les quede claro a todos en este Dinaf, a mí no me importa si está buena o mala la institución. Ustedes están aquí por política, y si ella lo niega es problema suyo. Ella está aquí por política. Si yo soy abogada, aquí hasta un perro puede llegar a ser ministro. No importa, cualquier persona, con tal que lo quieran poner... esto es político, entiendan”, dice, supuestamente, Villanueva en uno de los audios filtrados.

Los fiscales tienen contemplado sumar los audios “a la investigación que mantiene abierta la Fiscalía Especial para la Transparencia y combate a la Corrupción Pública”.

La polémica desatada por Villanueva ha manchado la imagen del Gobierno, por lo que los mismos funcionarios del Poder Ejecutivo han pedido una investigación.