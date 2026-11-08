  1. Inicio
  2. · Honduras

Lluvias azotarán varios departamentos de Honduras en las próximas 48 horas

Copeco advierte que estas lluvias podrían incrementar significativamente el caudal de ríos, quebradas y riachuelos, por lo que no se descarta la posibilidad de deslizamientos en terrenos vulnerables

Lluvias azotarán varios departamentos de Honduras en las próximas 48 horas

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió un aviso preventivo para la población en general ante la llegada de precipitaciones que afectarán el territorio hondureño durante las próximas 48 horas, abarcando los días domingo y lunes.
app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias