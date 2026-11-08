Lluvias azotarán varios departamentos de Honduras en las próximas 48 horas

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió un aviso preventivo para la población en general ante la llegada de precipitaciones que afectarán el territorio hondureño durante las próximas 48 horas, abarcando los días domingo y lunes.
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