Cohep: órgano creado con el Gobierno ha sido olvidado

Agregó que “se le dijo quiénes iban a estar del sector privado junto a los técnicos, pero hasta hoy no se ha recibido ninguna respuesta”. Herrera lamentó la actitud del gobierno y contó que “en algún momento la señora presidenta Gallardo tuvo la oportunidad de dialogar con la presidenta Castro a los dos meses de haberle enviado la propuesta, pero ella dijo que no conocía el documento. No hay nada y no se ha recibido ninguna respuesta de parte del gobierno”.

LA PRENSA consultó en el gobierno y manifestaron que ya existen espacios como el Consejo Económico y Social (CES)