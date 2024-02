Comisión viajará a USA para abordar el convenio de la Cicih

Sobre la inclusión de Rixi Moncada, ahora aspirante presidencial, puntualizó que ella también hará el viaje a Nueva York.

“Es la misma comisión que ha sido asignada por la presidenta. En el caso de la ONU estará Andrés Salazar, que es el jefe de delegación junto a otro personal de la parte legal”, dijo.

A su vez, se le consultó sobre la molestia dentro del gobierno por mensajes provenientes de Estados Unidos en relación a supuestas amenazas hacia la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Varios de esos mensajes vinieron de funcionarios estadounidenses y fueron compartidos por la embajadora de EE UU en Honduras, Laura Dogu.

“Siempre mantenemos contacto y no debe haber diferencia, creemos que no debe ensalzarse la voz cuando no existen amenazas hacia organizaciones de sociedad civil ya que pueden decir todo lo que quieran, el problema es la imagen que ellos tienen, pero nadie los está amenazando”, cerró.