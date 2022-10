C-Libre alerta censura desde comisión creada por Gobierno

Es por ello que C-Libre lamentó que el Gobierno no haya socializado la instancia encargada de monitorear y realizar un diagnóstico de los medios nacionales.

Sobre el particular, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, explicó que el oficialismo no pretende censurar a la prensa y lo que se busca es tener un censo de todos los medios en el país.

“Lo que intenta el Gobierno es todo lo contrario de lo que debería causar alarma en el gremio periodístico, porque lo que se pretende a través de esta Dirección es tener un entendimiento claro de los medios, es una gestión realmente interna y se busca tener clara la imagen de los medios en el país”, precisó Pastor.

Dijo que las situaciones con Nicaragua no se pueden comparar. “Descartado y además la equivalencia con Nicaragua no viene al caso porque ellos tienen un caso particular y aquí se busca reconstruir un Estado de derecho”, afirmó.