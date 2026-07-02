Brigada médica de Israel realizará cirugías oftalmológicas en Honduras

tegucigalpa, Honduras.

Tras una reunión con el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial, el diplomático explicó que la visita forma parte de los acuerdos de cooperación suscritos entre Honduras e Israel y responde a las prioridades establecidas por el Gobierno para fortalecer la atención en salud.

Nadav Goren , embajador de Israel en Honduras, confirmó que la misión permanecerá durante 10 días en Tegucigalpa y trabajará junto a personal sanitario hondureño en diferentes procedimientos médicos, además de impulsar proyectos de cooperación entre hospitales de ambas naciones.

Una brigada médica procedente de Israel llegará este viernes a Honduras para desarrollar una jornada de atención especializada y cirugías oftalmológicas gratuitas , como parte de la cooperación bilateral entre ambos países para fortalecer el sistema nacional de salud.

"Estas brigadas médicas llegan basadas en nuestro acuerdo y en las prioridades del presidente Asfura. Es la manera en que estamos trabajando con Honduras, como países amigos", manifestó Goren.

Durante la misión, el equipo médico israelí realizará un importante número de cirugías oftalmológicas y trasladará equipo especializado para ampliar la capacidad de atención a pacientes hondureños que requieren este tipo de procedimientos.

Además de la asistencia médica, la brigada impulsará un programa de cooperación entre el Hospital San Felipe y el Hospital Sheba de Israel, con el propósito de intercambiar conocimientos, fortalecer la capacitación del personal sanitario y desarrollar asesorías técnicas para mejorar los servicios de salud.

El embajador explicó que esta alianza permitirá evaluar las principales necesidades del área oftalmológica del Hospital San Felipe, uno de los principales centros de referencia del país, para incorporar tecnología médica que contribuya a agilizar la atención y aumentar la eficiencia de los procedimientos.

Goren también anunció que ambos gobiernos ya trabajan en la organización de dos nuevas brigadas médicas antes de finalizar 2026, con el objetivo de ampliar el alcance de la cooperación y beneficiar a un mayor número de pacientes.

El diplomático destacó que todos los servicios que ofrecerá la misión israelí serán completamente gratuitos para la población. "Sí, claro. Es un gesto entre países amigos y representa un símbolo muy fuerte de este nuevo capítulo en las relaciones entre Honduras e Israel", afirmó.

Asimismo, señaló que la cooperación bilateral se ha extendido a otros sectores estratégicos como agricultura, innovación, gestión del agua, seguridad y preparación para emergencias. Como ejemplo, recordó la realización reciente de un taller sobre "Incidentes con Múltiples Víctimas", dirigido a fortalecer las capacidades de respuesta de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y otras instituciones de primera respuesta.

Al concluir, Goren expresó confianza en el potencial del país para seguir fortaleciendo su sistema sanitario. "Soy muy optimista por Honduras. Tenemos mucho por hacer, pero estamos aquí con toda la motivación para seguir apoyando al país", concluyó.