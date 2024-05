BID cancela salario al cuñado de la ministra de la Salud por nepotismo

María José Jarquín, representante del BID en Honduras, explicó: “En ese momento desconocíamos la relación de parentesco. Estamos revisando la evaluación inicial que hicimos cuando se solicitó la no objeción para la contratación. Estamos procediendo a retirar esa no objeción”. Esto significa que “la contratación no es elegible para financiamiento del BID”.

Jarquín también aclaró que los tres contratos que Honduras mantiene con este banco internacional permanecen intactos, pero sin el financiamiento del salario de Brizuela.

“Esta decisión se limita a un contrato de consultoría específico y no afecta en modo alguno a las operaciones que tenemos con el sector de Salud, y mucho menos al resto de la cartera que tenemos con Honduras”, dijo Jarquín.

Hasta la mañana de este miércoles, la ministra Carla Paredes ha mantenido silencio ante esta situación.