Auditoría de Enee concluye que “no hubo aumentos excesivos” en más de 585,000 facturas

Tras la auditoría realizada por la Enee , la Cree y el Ministerio Público para revisar facturas con altos cobros, la estatal asegura que no hubo incrementos excesivos por el servicio.

Al consultarle a Tejada sobre cómo se justifica que en estos meses en donde hubo más interrupciones de energía es cuando más incremento tuvo la factura de los consumidores que exigen respuestas, este respondió que “los datos que tenemos nosotros es que la mayor cantidad de desconexiones fueron en el Valle de Sula, nosotros el mayor sobre consumo que se presentó fue en la zona centro-sur, no fue en el Valle de Sula porque justamente hubo interrupciones que mermaron ese consumo, a pesar de que allá se tiene un consumo elevado de aires acondicionados, por ejemplo”.

“Analizamos estos tres meses, marzo, abril y mayo que fue cuando pegó el verano fuerte y encontramos que se consumió mucho y por lo tanto si yo consumo mucho, voy a sentir que estoy pagando más. La tarifa se ha mantenido desde el inicio del Gobierno, así que no encontramos ningún dolo por parte de la Enee, no encontramos problemas de sobre facturación de sobre cobro”, aseguró Flores.

Wilfredo Flores, comisionado de la Cree , manifestó que no hubo cobros indebidos, los abonados consumieron más energía durante este verano.

La Cree no está cumpliendo con su función, dicen expertos

Ante los resultados de la auditoría, Kevin Rodríguez, experto en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), opinó que es “lamentable escuchar las declaraciones de los representantes de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica tomando en consideración que el rol y el objetivo que tiene la Cree es de supervisar a la Enee, tiene como misión, según ley de proteger a los usuarios del servicio eléctrico en contra de cualquier abuso que se pueda dar por empresas del sector eléctrico, independientemente sean privadas o públicas”.

Rodríguez agregó “en este caso en el que la Cree ha dicho que la Enee no devolverá dinero porque no hubo cobros excesivos es lamentable porque se generó una expectativa en la población hondureña que se le iba a solventar la problemática de que iban a poder revisar sus quejas en cuanto a los cobros excesivos reflejados en esos meses, sin embargo, la Cree dice que no habrá devoluciones”.

Para el experto en energía, esto demuestra la falta de independencia que tiene la Cree como ente regulador y que lejos de proteger los derechos de los consumidores de energía está “lavándole la cara a la Enee al decir eso”.

Para Samuel Rodríguez, desarrollador de energías renovables, los abonados deben aprender a leer su factura de energía para que puedan comprobar que el cobro está de acuerdo a su consumo.