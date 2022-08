Ampliación a cuatro carriles de la CA-13 es de largo plazo

SAN PEDRO SULA. Ricardo Cálix, alcalde de Tela, abriga la esperanza de que la ampliación de la carretera que cruza el litoral atlántico impulsará el desarrollo económico de la región y permitirá a miles de familias salir de la pobreza.

Considera que con una nueva carretera “los turistas extranjeros, como los salvadoreños, que entran por el Amatillo, tardarían entre 3 horas y 3 horas y media”.

“Esto vendrá a impactar a la economía positivamente. Este es un sueño de todo el país. La carretera fortalecería el aeropuerto Golosón de La Ceiba y Puerto Castilla en Trujillo”, dijo.

En las últimas semanas, alcaldes, diputados y empresarios de tres departamentos (Yoro, Atlántida y Colón) han retomado la modernización de la carretera que conecta a El Progreso con Trujillo. Sin embargo, el Gobierno central carece de recursos económicos para financiar un proyecto que demandaría entre L3,500 millones y 4,000 millones lempiras.

“Las municipalidades, con las Cámaras, hemos pensando en gestionar préstamos en la banca nacional o fuera del país para hacer el proyecto. El Gobierno, si la Secretaría de Finanzas lo autoriza, sería aval y tendría que definir la forma de pago”, dijo.

De costar L4,000 millones, solo El Progreso necesitaría L1,140,881,700 para modernizar el tramo CA-13 y tres proyectos complementarios que ayudaría a descongestionar el tráfico.

En una reunión celebrada el martes en la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, el alcalde de este municipio, Alexander López, planteó que su aspiración es que, mediante un préstamo, “el municipio pague lo que le corresponde” (cuatro proyectos internos) y el Gobierno financie el tramo de CA-13.

Bartolo Fuentes, diputado de Yoro que promueve la construcción de esta carretera, advierte que este proyecto “no será tan fácil desarrollar” dado a los diferentes intereses y maneras de pensar de los municipios.

“Mi posición es que esta carretera debe ser planificada por el Gobierno, financiada por el Gobierno y ejecutada por el Gobierno. Hago este énfasis porque el alcalde de El Progreso quiere que le den la potestad te obtener un préstamo y que el Gobierno le sirva de aval. Eso me parece absurdo”, dijo.

“Nosotros no queremos tampoco peajes por una simple razón: el Gobierno recauda cada año L14,000 millones para carreteras, pero nunca los ha invertido en eso”.

Para Fuentes, si el Gobierno central tiene la capacidad de convertirse en aval, es “más conveniente que el Gobierno obtenga el préstamo” para desarrollar el proyecto por donde el país resulte mejor beneficiado.

“Un estudio indica que lo viable es construir un libramiento, que no está considerando el alcalde. Es un tramo de 5 kilómetros que iniciaría al entrar a El Progreso y continuaría por (la periferia), por un área que no hay casas, hasta las maquilas. Esta lo más barato para el Gobierno porque solo pagaría indemnización por una tierra que no es cara”, dijo.