VIDEO: “¡Hincate, hincate!”: apuntan con fusil a “Estrella Kardashian”, mujer trans en Honduras

”Ajá, vos, me dijiste que zapatilla no sé qué”, le dijo entre risas un hombre. “No, no me vayas a hace daño”, le suplicó Estrella, llevándose sus manos hacia su boca con temor.

“Hincante, hincate, perro”, le exige el otro hombre. “Hincate, vaya, párate ahí, hincate, hincate”, secundó el sujeto que portaba el fusil. Estrella accedió, se puso de rodillas, y ellos continuaron burlándose y posteriormente se fueron.

Los miembros de la comunidad gay exigieron a las autoridades de Seguridad que den con paradero de los hombres y sean castigados por sus amenazas.

“Denunciamos esta agresión LGBTI odiante contra la compañera Estrella en la Ciudad de Comayagua. Las autoridades @PoliciaHonduras @XiomaraCastroZ @CONADEH deben investigar de inmediato a los agresores y brindar medidas de seguridad a la víctima”, publicó Honduras Diversa.